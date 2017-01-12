Вчені показали, що бачить білий ведмідь
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Американські вчені прикріпили відеокамеру до шиї самки білого ведмедя, щоб дослідити поведінку тварини від першої особи, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що мета цього експерименту у тому, щоб зібрати інформацію про поведінку тварин в умовах танення криги в Арктиці.
На цьому відео можна бачити момент добування їжі і зустрічі з іншим білим ведмедем.
Як повідомляв УНН, в Америці 700-кілограмовий ведмідь потоваришував із чоловіком.