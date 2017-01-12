Ученые показали, что видит белый медведь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Американские ученые прикрепили видеокамеру к шее самки белого медведя, чтобы исследовать поведение животного от первого лица, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что цель этого эксперимента заключается в том, чтобы собрать информацию о поведении животных в условиях таяния льда в Арктике.
На этом видео можно видеть момент добывания пищи и встречи с другим белым медведем.
Как сообщал УНН, в Америке 700-килограммовый медведь подружился с мужчиной.