Вчені назвали молюска-хамелеона на честь Д.Боуї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Іспанські вчені виявили на узбережжі Гавани новий вид голожаберних молюсків та назвали Jorunna davidbowiei на честь померлого в 2016 році музиканта Девіда Боуї, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що молюск може змінювати колір, що нетипово для морських безхребетних.
Як з’ясували дослідники, в спокійному стані молюск білого кольору і майже прозорий. Однак якщо його потривожити, наприклад, відірвати від каменів, на яких він живе, то він стає сірим або рожевим.
Перші зразки Jorunna davidbowiei були знайдені в досить багатолюдному місці, біля Національного океанаріуму Куби, де і зберігалися довгі роки, поки їх не вивчили іспанські вчені.
У результаті дослідження вдалося підтвердити гіпотезу про те, що цей молюск є новим видом голожаберних, в результаті чого вони отримали право зареєструвати його як першовідкривачі.
“Завдяки своїй здатності змінювати забарвлення, цей вид названий на честь геніального музиканта і співака, „хамелеона“ Девіда Боуї, який помер в січні 2016 року. Він став першим, чия музика отримала індивідуальний імідж, заснований на його унікальній особистості і колекції предметів мистецтва. Одна з його останніх композицій, „Лазар“, це пісня про надію на воскресіння”, — підкреслюють дослідники.
Як повідомляв УНН, британський музикант Девід Боуї помер 10 січня 2016 року на 70-му році життя.