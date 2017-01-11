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Вчені назвали молюска-хамелеона на честь Д.Боуї

Вчені назвали молюска-хамелеона на честь Д.Боуї

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Іспанські вчені виявили на узбережжі Гавани новий вид голожаберних молюсків та назвали Jorunna davidbowiei на честь померлого в 2016 році музиканта Девіда Боуї, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що молюск може змінювати колір, що нетипово для морських безхребетних.

Як з’ясували дослідники, в спокійному стані молюск білого кольору і майже прозорий. Однак якщо його потривожити, наприклад, відірвати від каменів, на яких він живе, то він стає сірим або рожевим.

Перші зразки Jorunna davidbowiei були знайдені в досить багатолюдному місці, біля Національного океанаріуму Куби, де і зберігалися довгі роки, поки їх не вивчили іспанські вчені.

У результаті дослідження вдалося підтвердити гіпотезу про те, що цей молюск є новим видом голожаберних, в результаті чого вони отримали право зареєструвати його як першовідкривачі.

“Завдяки своїй здатності змінювати забарвлення, цей вид названий на честь геніального музиканта і співака, „хамелеона“ Девіда Боуї, який помер в січні 2016 року. Він став першим, чия музика отримала індивідуальний імідж, заснований на його унікальній особистості і колекції предметів мистецтва. Одна з його останніх композицій, „Лазар“, це пісня про надію на воскресіння”, — підкреслюють дослідники.

Як повідомляв УНН, британський музикант Девід Боуї помер 10 січня 2016 року на 70-му році життя.

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