Ученые назвали моллюска-хамелеона в честь Д.Боуи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Испанские ученые обнаружили на побережье Гаваны новый вид голожаберных моллюсков и назвали Jorunna davidbowiei в честь умершего в 2016 году музыканта Дэвида Боуи, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Отмечается, что моллюск может менять цвет, что нетипично для морских беспозвоночных.
Как выяснили исследователи, в спокойном состоянии моллюск белого цвета и почти прозрачный. Однако если его потревожить, например, оторвать от камней, на которых он живет, то он становится серым или розовым.
Первые образцы Jorunna davidbowiei были найдены в достаточно многолюдном месте, у Национального океанариума Кубы, где и хранились долгие годы, пока их не изучили испанские ученые.
В результате исследования удалось подтвердить гипотезу о том, что этот моллюск является новым видом голожаберных, в результате чего они получили право зарегистрировать его как первооткрыватели.
"Благодаря своей способности менять окраску, этот вид назван в честь гениального музыканта и певца," хамелеона "Дэвида Боуи, который умер в январе 2016 года. Он стал первым, чья музыка получила индивидуальный имидж, основанный на его уникальной личности и коллекции предметов искусства. Одна из его последних композиций, "Лазарь", это песня о надежде на воскресение ", - подчеркивают исследователи.
Как сообщал УНН, британский музыкант Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года на 70-м году жизни.