Вчені намагалися приховати загибель свиней під час експерименту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В американському штаті Вірджинія в ході лабораторних випробувань загинули свині. Про це пише NBC, передає УНН.
Інцидент стався в Технологічному інституті штату Вірджинія. На початку 2021 року, але про інцидент стало відомо тільки зараз, оскільки співробітники інституту приховали цей факт від правоохоронців.
В ході лабораторних досліджень загинули чотири з шести свиней.
“Дослідники повинні були зупинити експеримент після смерті першої свині. Але вони цього не зробили. Дослідники продовжили експеримент, намагаючись „усунути проблему“ шляхом внесення несанкціонованих змін в процедуру дослідження.
Фахівці інституту могли, але не вдалися до альтернатив, які могли б мінімізувати біль і страждання залучених в експеримент тварин”, — зафіксували правоохоронці.
До речі
Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.
“Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з „близькими по духу“. Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають”, — зазначають представники зоозахисної оргнанізаціі “Відкриті клітини”.
Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров’я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, свинина, як і інше червоне м’ясо, провокує розвиток раку.