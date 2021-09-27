Ученые пытались скрыть гибель свиней во время эксперимента
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В американском штате Вирджиния в ходе лабораторных испытаний погибли свиньи. Об этом пишет NBC, передает УНН.
Инцидент произошел в Технологическом институте штата Вирджиния. В начале 2021 года, но об инциденте стало известно только сейчас, поскольку сотрудники института скрыли данный факт от правоохранителей.
В ходе лабораторных исследований погибли четыре из шести свиней.
“Исследователи должны были остановить эксперимент после смерти первой свиньи. Но они этого не сделали. Исследователи продолжили эксперимент, пытаясь „устранить проблему“ путем внесения несанкционированных изменений в процедуру исследования.
Специалисты института могли, но не прибегли к альтернативам, которые могли бы минимизировать боль и страдания вовлеченных в эксперимент животных”, — зафиксировали правоохранители.
К слову
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.
Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.