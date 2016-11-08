Вчасне обстеження у мамолога може врятувати життя - лікарі Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Єдиний реальний шлях перемогти рак молочної залози – виявити його на ранніх стадіях та своєчасно почати лікування. Про це повідомляє Павлоградська районна державна адміністрація, передає УНН.
Так, згідно із даними медиків Дніпропетровської області, існує певний алгоритм дій, згідно якого варто боротися із раком молочної залози:
- Самостійно обстежувати свої молочні залози щомісяця (поради по методиці самообстеження надасть сімейний лікар);
- 1 раз на рік звернутися для більш поглибленого огляду до сімейного лікаря;
- Взяти направлення до фахівців другого та, за потребою, вищого рівня медичної допомоги;
- Згідно лікарських порад вибрати оптимальний фізіологічний період для проведення спеціальних досліджень;
- Пройти ультразвукове дослідження або мамографію (на спеціальні діагностичні обстеження направлення дає лікар).
"Деякі жінки відносяться ніяково до огляду та обстеження грудей. Деякі — відкладають проведення огляду на завтра з тих або інших причин. Ви повинні зрозуміти, що звичайні обстеження по алгоритму, який ми Вам надали — може врятувати ваше життя. Все інше – не головне", - резюмували у відомстві.
Додамо, що від сучасних рентген-мамографічних апаратів складно сховатися навіть найменшій пухлині молочної залози.
Матеріали біопсії дадуть остаточну відповідь: є пухлина чи ні. Більш точно визначає розмір, місцезнаходження і поширення пухлини магнітно-резонансна томографія (МРТ) і комп'ютерна томографія (КТ).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами головлікаря Клініки Спіженко Антона Шкіряка, основним принципом лікування раку є мульдисциплінарний підхід.
Так, лікар наголошує, що в сучасних умовах кожен окремий клінічний випадок потребує індивідуального підходу, коли на консиліумі визначається кожен поетапний крок лікування, з прогнозуванням очікуваних результатів.