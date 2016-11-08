Своевременное обследование у маммолога может спасти жизнь - врачи Днепропетровской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Единственный реальный путь победить рак молочной железы - обнаружить его на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Об этом сообщает Павлоградская районная государственная администрация, передает УНН.

Так, по данным медиков Днепропетровской области, существует определенный алгоритм действий, согласно которому следует бороться с раком молочной железы

- Самостоятельно обследовать свои молочные железы ежемесячно (советы по методике самообследования предоставит семейный врач)

- 1 раз в год обратиться для более углубленного осмотра к семейному врачу;

- Взять направление к специалистам второго и, по необходимости, более высокого уровня медицинской помощи;

- Согласно врачебных советов выбрать оптимальный физиологический период для проведения специальных исследований;

- Пройти УЗИ или маммографию (на специальные диагностические обследования направление дает врач).

"Некоторым женщинам неловко при осмотре и обследовании груди. Некоторые - откладывают проведение осмотра на завтра по тем или иным причинам. Вы должны понять, что обычные обследования по алгоритму, который мы Вам предоставили - могут спасти вашу жизнь. Все остальное - не главное" , - резюмировали в ведомстве.

Добавим, что от современных рентген-маммографических аппаратов сложно спрятаться даже малейшей опухоли молочной железы.

Материалы биопсии дадут окончательный ответ: опухоль или нет. Более точно определяет размер, местонахождение и распространение опухоли магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ).

Напомним, как сообщал УНН, по словам главврача клиники Спиженко Антона оценивания качества, основным принципом лечения рака является мульдисциплинарний подход.

Так, врач отмечает, что в современных условиях каждый отдельный клинический случай требует индивидуального подхода, когда на консилиуме определяется каждый поэтапный шаг лечения, с прогнозированием ожидаемых результатов.

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