Вбивцю молодої вчительки засудили до 13 років на Вінниччині

Встановлено, що в ніч з 31 травня на 1 червня 2016 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив вбивство 25-річної вчительки у місті Бар.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Наразі судом злочинцю винесено обвинувальний вирок, відповідно до якого, йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.