Убийцу молодой учительницы приговорили к 13 годам в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Винницкой области убийцу 25-летней учительницы приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что в ночь с 31 мая на 1 июня 2016 года человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство 25-летней учительницы в городе Бар.
Его действия квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Сейчас судом преступнику вынесен обвинительный приговор, согласно которому, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.