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Вбивство "УДОшника": прокуратура очікує результати судово-медичної експертизи

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Прокуратура в справі вбивства "УДОшника" очікує на результати комісійної судово-медичної експертизи щодо механізму спричинення тілесних ушкоджень загиблому та його причини смерті. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.

Вбивство "УДОшника": прокуратура очікує результати судово-медичної експертизи

“Наразі ми очікуємо результати комісійної судово-медичної експертизи щодо механізму спричинення тілесних ушкоджень загиблому чоловіку та причин настання його смерті. Як тільки ми отримаємо ці результати, які очікуються в найближчому часі, будуть прийняті остаточні процесуальні рішення та обвинувальний акт буде направлено до суду”, — сказала Максимець.

Також вона повідомила, що наразі підозрюваний у вбивстві боксер Петро Очеретяний перебуває під нічним домашнім арештом.

“Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом, запобіжний захід йому останній раз продовжували в кінці травня”, — додала Максимець.

Нагадаємо, 2 січня пізно ввечері на вулиці Саперне поле в Києві сталася бійка між двома чоловіками, внаслідок чого один з учасників втратив свідомість. По прибуттю медики констатували його смерть. Вбитий працював у Службі державної охорони.

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