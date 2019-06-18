Убийство "УГОшника": прокуратура ожидает результаты судебно-медицинской экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Прокуратура в деле убийства "УГОшника" ожидает результатов комиссионной судебно-медицинской экспертизы о механизме причинения телесных повреждений погибшему и причине его смерти. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Сейчас мы ожидаем результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы о механизме причинения телесных повреждений погибшему мужчине и причин наступления смерти. Как только мы получим эти результаты, которые ожидаются в ближайшее время, будут приняты окончательные процессуальные решения и обвинительный акт будет направлен в суд", - сказала Максимец.
Также она сообщила, что сейчас подозреваемый в убийстве боксер Петр Очеретяный находится под ночным домашним арестом.
"Сейчас он находится под ночным домашним арестом, меру пресечения ему последний раз продлили в конце мая", - добавила Максимец.
Напомним, 2 января поздно вечером на улице Саперное поле в Киеве произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. По прибытию медики констатировали его смерть. Убитый работал в Службе государственной охраны.