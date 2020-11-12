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Вбивство у харківському ресторані: власнику оголосили підозру через порушення карантину

Вбивство у харківському ресторані: власнику оголосили підозру через порушення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Власнику харківського ресторану, у якому вночі вбили чоловіка, повідомили про підозру у порушенні карантинних обмежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним хворобам (ч. 1 ст. 325 КК України). За інформацією керівника місцевої прокуратури Едуарда Новікова, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, будучи фізичною особою-підприємцем, 1 листопада 2020 року в нічний час організував роботу персоналу ресторану, який розташований по вулиці Ярослава Мудрого в місті Харкові, незважаючи на обмеження роботи з 20:00 до 7:00 години закладів громадського харчування. Зазначені незаконні дії призвели до того, що в нічний час, коли заклад не мав працювати, на його території сталося вбивство людини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїми діями підприємець порушив постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, прийнятої відповідно до ст. 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області №30 від 15 жовтня 2020 року.

Вказано, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, через смерть чоловіка у ресторані у Харкові відкрите кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

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