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Вбивство Самарського: пропонують детектор для всіх, хто потрапить під слідство

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, вбили депутата Сєвєродонецької міськради Сергія Самарського, в зв'язку з цим заступник міського голови Сєвєродонецької міськради Григорій Пригеба у Facebook запропонував детектор для всіх, хто потрапить в поле слідства, передає УНН.

"У 01:30 повідомили про вбивство Сергія Самарського. Убили по скотськи, як покидьки ... до чотирьох годин працював зі слідчим, хто міг на таке зважитися? Запропонував детектор для всіх хто потрапляє в поле слідства," - прокоментував Пригеба.

Крім того, глава Луганської ОДА Юрій Гарбуз повідомив, що і досі "тривають невідкладні слідчі дії".

Українські Національні Новини

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