Вбивство Самарського: пропонують детектор для всіх, хто потрапить під слідство

"У 01:30 повідомили про вбивство Сергія Самарського. Убили по скотськи, як покидьки ... до чотирьох годин працював зі слідчим, хто міг на таке зважитися? Запропонував детектор для всіх хто потрапляє в поле слідства," - прокоментував Пригеба.

Крім того, глава Луганської ОДА Юрій Гарбуз повідомив, що і досі "тривають невідкладні слідчі дії".