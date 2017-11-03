Вбивство Самарського: пропонують детектор для всіх, хто потрапить під слідство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, вбили депутата Сєвєродонецької міськради Сергія Самарського, в зв'язку з цим заступник міського голови Сєвєродонецької міськради Григорій Пригеба у Facebook запропонував детектор для всіх, хто потрапить в поле слідства, передає УНН.
"У 01:30 повідомили про вбивство Сергія Самарського. Убили по скотськи, як покидьки ... до чотирьох годин працював зі слідчим, хто міг на таке зважитися? Запропонував детектор для всіх хто потрапляє в поле слідства," - прокоментував Пригеба.
Крім того, глава Луганської ОДА Юрій Гарбуз повідомив, що і досі "тривають невідкладні слідчі дії".