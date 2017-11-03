Убийство Самарского: предлагают детектор для всех, кто попадет под следствие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5561 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67112 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134252 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111320 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109132 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101691 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106166 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102882 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148158 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Убийство Самарского: предлагают детектор для всех, кто попадет под следствие

Убийство Самарского: предлагают детектор для всех, кто попадет под следствие

Киев  •  УНН

 • 11150 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, убили депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, в связи с этим заместитель городского головы Северодонецкого горсовета Григорий Пригеба в Facebook предложил детектор для всех, кто попадет в поле следствия, передает УНН.

"В 1:30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по скотски, как отбросы... до четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех кто попадает в поле следствия", - прокомментировал Пригеба.

Кроме того, глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз сообщил, что до сих пор "продолжаются неотложные следственные действия".

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