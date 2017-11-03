Убийство Самарского: предлагают детектор для всех, кто попадет под следствие

"В 1:30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по скотски, как отбросы... до четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех кто попадает в поле следствия", - прокомментировал Пригеба.

Кроме того, глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз сообщил, что до сих пор "продолжаются неотложные следственные действия".