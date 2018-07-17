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Вбивство підприємця у Рівному: введено план "Сирена"

Вбивство підприємця у Рівному: введено план "Сирена"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Через вбивство у Рівному на території Рівненської області ввели оперативний план "Сирена". Про це повідомив заступник керівника ГУНП в області Сергій Волков, передає УНН з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

"Маємо труп 42-річного рівнянина. Він є підприємцем. Труп виявлений між автомобілями, один з яких належить йому, на території автостоянки. Також встановлено та оглядом зафіксовано три гільзи калібру 9 мм. На території Рівненської області було введено оперативний план "Сирена", - зазначив Волков.

Крім того, орієнтовано патрульні наряди, а також проводиться силами кримінального блоку розшукові заходи зі встановлення злочинця.

Нагадаємо, у Рівному невідомі застрелили місцевого приватного підприємця

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