Вбивство підприємця у Рівному: введено план "Сирена"

"Маємо труп 42-річного рівнянина. Він є підприємцем. Труп виявлений між автомобілями, один з яких належить йому, на території автостоянки. Також встановлено та оглядом зафіксовано три гільзи калібру 9 мм. На території Рівненської області було введено оперативний план "Сирена", - зазначив Волков.

Крім того, орієнтовано патрульні наряди, а також проводиться силами кримінального блоку розшукові заходи зі встановлення злочинця.

Нагадаємо, у Рівному невідомі застрелили місцевого приватного підприємця.