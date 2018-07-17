Убийство предпринимателя в Ровно: введен план "Сирена"

"Есть труп 42-летнего жителя Ровно. Он является предпринимателем. Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит ему, на территории автостоянки. Также установлено и осмотром зафиксировано три гильзы калибра 9 мм. На территории Ровенской области был введен оперативный план "Сирена", - отметил Волков.

Кроме того, ориентировано патрульные наряды, а также проводится силами криминального блока розыскные мероприятия по установлению преступника.

Напомним, в Ровно неизвестные застрелили местного предпринимателя.