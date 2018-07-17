Убийство предпринимателя в Ровно: введен план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Из-за убийства в Ровно на территории Ровенской области ввели оперативный план "Сирена". Об этом сообщил заместитель руководителя ГУНП в области Сергей Волков, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
"Есть труп 42-летнего жителя Ровно. Он является предпринимателем. Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит ему, на территории автостоянки. Также установлено и осмотром зафиксировано три гильзы калибра 9 мм. На территории Ровенской области был введен оперативный план "Сирена", - отметил Волков.
Кроме того, ориентировано патрульные наряды, а также проводится силами криминального блока розыскные мероприятия по установлению преступника.
Напомним, в Ровно неизвестные застрелили местного предпринимателя.