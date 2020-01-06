Вбивство двох дівчат у Києві: з'явились подробиці про затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Підозрюваними у вбивстві двох дівчат у Києві є 34-річний раніше судимий чоловік та 19-річна дівчина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка та 19-річну дівчину, яких сьогодні зранку затримали на одеському вокзалі за підозрою у вбивстві двох дівчат, планують доставити до Києва для повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що дії зловмисників попередньо кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), а також ч. 4 ст. 187 КК України (Розбій).
Нагадаємо, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.
Поліція 6 січня затримала в Одесі підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.