Убийство двух девушек в Киеве: появились подробности о задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Подозреваемыми в убийстве двух девушек в Киеве являются 34-летний ранее судимый мужчина и 19-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку, которых сегодня утром задержали на одесском вокзале по подозрению в убийстве двух девушек, планируют доставить в Киев для сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Указано, что действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), а также ч. 4 ст. 187 УК Украины (Разбой).
Напомним, двойное убийство произошло 4 января на улице Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.
Полиция 6 января задержала в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле.