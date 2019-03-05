Вбивство бізнесмена у Києві не пов’язане зі справою "діамантових прокурорів"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Роль Сергія Кисельова у справі так званих "діамантових прокурорів" незначна – він лише опізнав пакування каміння, яке було вилучено у фігурантів справи. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
"Кисельов у справі "діамантових прокурорів" фактично тільки впізнав пакування каміння і підтвердив, що ці коштовності були фактично виготовлені на його виробництві. Тісно пов’язувати його з цією справою неправильно. Він там проходить лише по дотичній. Більш ймовірно, що мотивом вбивства стала його бізнес діяльність", - розповів співрозмовник.
Вбитий Сергій Кисельов був засновником та директором "ЮВК-АГАТ" - підприємство займається виготовлення ювелірних виробів.
Нагадаємо, 5 березня чоловіка 1960 року народження з вогнепальним пораненням виявили в салоні Mercedes-Benz на вулиці Флоренції у Києві. Потерпілий помер. Поліція розпочала розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявив, що вбитий Сергій Кисельов був свідком у справі "діамантових прокурорів".