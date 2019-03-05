Убийство бизнесмена в Киеве не связано с делом "бриллиантовых прокуроров"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Роль Сергея Киселева по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров" незначительная - он лишь опознал упаковки камней, было изъято у фигурантов дела. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
"Киселев по делу "бриллиантовых прокуроров" фактически только узнал упаковки камней и подтвердил, что эти ценности были фактически изготовленные на его производстве. Тесно связывать его с этим делом неправильно. Он там проходит только по касательной. Более вероятно, что мотивом убийства стала его бизнес деятельность", - рассказал собеседник.
Убитый Сергей Киселев был основателем и директором "ЮВК-Агат" - предприятие занимается изготовление ювелирных изделий.
Напомним, 5 марта мужчину 1960 года с огнестрельным ранением обнаружили в салоне Mercedes-Benz на улице Флоренции в Киеве. Пострадавший скончался. Полиция начала расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что убитый Сергей Киселев был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".