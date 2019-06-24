Вбивство 9-річного хлопчика: підозрюваному призначать психіатричну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Підозрюваному у вбивстві 9-річного хлопчика буде призначено психолого-психіатричну експертизу. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"В межах провадження буде призначено психолого-психіатричну експертизу щодо стану підозрюваного. Однак судячи з його дій, підготовки до злочину, приховування речових доказів тощо, можемо припустити, що наслідки своїх дій він повністю усвідомлював", - сказала Максимець.
Як повідомляв УНН, у Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку.
Поліція встановила, що дитину вбили. За підозрою у вбивстві затримано старшого брата вітчима хлопчика (чоловік 1989 року народження). Підозрюваний дав свідчення. Попередньо встановлено, що мотивом вбивства стала образа. Однак, що саме стало її причиною поки не відомо.
Розслідування триває за ст.115 КК України (умисне вбивство).