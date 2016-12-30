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Вбитий у Хмельницькому зловмисник поранив щонайменше трьох людей

Вбитий у Хмельницькому зловмисник поранив щонайменше трьох людей

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Стало відомо нові подробиці про загиблого у Хмельницькому зловмисника. Чоловік 1970 р.н., якого застрелили під час затримання поліцейські, перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. А сьогоднішнім ранком поранив щонайменше трьох людей. Про це повідомили кореспонденту УНН поінформовані джерела з поліції.

У 2010 році зловмисник вже був притягнутий до відповідальності за фізичне насильство та напади на людей.

Як стало відомо, чоловік ще близько 8-ї год. ранку напав на жінку, яка йшла по вул. Кам'янецька. Гострим заточеним предметом, схожим на шило, він наніс їй поранення в область обличчя. Станом на 10-ту год. ранку вже відомо про трьох потерпілих, яких поранив цей чоловік. Дві жінки і чоловік шпиталізовані до лікарні. Як стверджують свідки події, зловмисник поранив ще двох чоловіків, які намагались його затримати.

Наразі працівники поліції і прокуратури розшукують поранених громадян у медзакладах міста і встановлюють всі обставини справи.

Як повідомив кореспонденту УНН речник управління Патрульної поліції у м.Хмельницький Роман Мартинюк, за словами працівників патрульної поліції, які намагались затримати зловмисника, чоловік з пораненнями у дві ноги продовжував вставати і нападати на людей. Наразі розслідуванням цієї справи займається слідче управління прокуратури у Хмельницькій області.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Хмельницькому помер зловмисник, в якого стріляли патрульні.

Українські Національні Новини

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