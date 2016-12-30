Убитый в Хмельницком злоумышленник ранил не менее трех человек

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Стало известно новые подробности о погибшем в Хмельницком злоумышленнике. Мужчина 1970 г.р., которого застрелили при задержании полицейские, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. А сегодняшним утром ранил не менее трех человек. Об этом сообщили корреспонденту УНН информированные источники из полиции.