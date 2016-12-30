Убитый в Хмельницком злоумышленник ранил не менее трех человек
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Стало известно новые подробности о погибшем в Хмельницком злоумышленнике. Мужчина 1970 г.р., которого застрелили при задержании полицейские, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. А сегодняшним утром ранил не менее трех человек. Об этом сообщили корреспонденту УНН информированные источники из полиции.
В 2010 году злоумышленник уже был привлечен к ответственности за физическое насилие и нападения на людей.
Как стало известно, мужчина еще около 8 ч. утра напал на женщину, которая шла по ул. Каменецкая. Острым заточенным предметом, похожим на шило, он нанес ей ранения в область лица. По состоянию на 10-ть час. утра уже известно о трех пострадавших, которых ранил этот человек. Две женщины и мужчина госпитализированы в больницу. Как утверждают свидетели происшествия, злоумышленник ранил еще двух мужчин, которые пытались его задержать.
Сейчас сотрудники полиции и прокуратуры разыскивают раненых граждан в медучреждениях города и устанавливают все обстоятельства дела.
Как сообщил корреспонденту УНН пресс-секретарь управления патрульной полиции в г. Хмельницкий Роман Мартынюк, по словам работников патрульной полиции, которые пытались задержать злоумышленника, человек с ранениями в две ноги продолжал вставать и нападать на людей. Сейчас расследованием этого дела занимается следственное управление прокуратуры Хмельницкой области.
Напомним, как сообщал УНН, в Хмельницком умер злоумышленник, в которого стреляли патрульные.