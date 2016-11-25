Вбитий у Кам'янець-Подільському - власник мережі обмінних пунктів валюти.

Зазначено, що біля тіла чоловіка виявили поліетіленовий пакет з невідомим вмістом. Тіло знайшли на 1 поверсі з пораненнями в спину.

Наразі очікується приїзд криміналістів, котрі знаходились на виклику у Славутському районі.

Нагадаємо, що на Хмельниччині вбили валютника. Наразі місце події огороджено, крім того, правоохоронці залучили службового собаку, який привів поліцейських до приватних гаражів.