Вбитий у Кам'янець-Подільському - власник мережі обмінних пунктів валюти.
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. За інформацією місцевих жителів, тіло загиблого хмельничанина у власному під’їзді багатоповерхівки виявила дружина, яка поверталася зі прогулянки з малолітнім сином, передає кореспондент УНН.
Зазначено, що біля тіла чоловіка виявили поліетіленовий пакет з невідомим вмістом. Тіло знайшли на 1 поверсі з пораненнями в спину.
Наразі очікується приїзд криміналістів, котрі знаходились на виклику у Славутському районі.
Нагадаємо, що на Хмельниччині вбили валютника. Наразі місце події огороджено, крім того, правоохоронці залучили службового собаку, який привів поліцейських до приватних гаражів.