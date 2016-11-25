Убитый в Каменец-Подольском - владелец сети обменных пунктов валюты

Отмечено, что у тела мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Тело нашли на 1 этаже с ранениями в спину.

Сейчас ожидается приезд криминалистов, которые находились на вызове в Славутском районе.

Напомним, что на Хмельнитчине убили валютчика. Сейчас место происшествия огорожено, кроме того, правоохранители привлекли служебную собаку, который привел полицейских к частным гаражам.