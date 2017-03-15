Важливо забезпечити незалежний аудит НАБУ – Х.Мінґареллі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова представництва Європейського союзу Х’юґ Мінґареллі наголосив на важливості проведення аудиту Національного антикорупційного бюро незалежними експертами. Про це йдеться в повідомленні посольства ЄС в Україні на сторінці у Facebook, передає УНН.
“НАБУ проводить гарну роботу у боротьбі з корупцією в країні. Напрочуд важливо забезпечити, щоб запланований аудит НАБУ проводився незалежними професіоналами, яких було обрано відповідно до встановлених прозорих процедур. Тим більше, Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України вже в грудні 2016 року рекомендував незалежного експерта для проведення аудиту НАБУ”, — цитує представництво заяву Х.Мінґареллі.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз підтримуватиме законодавчі ініціативи, необхідні для ефективної роботи Національного антикорупційного бюро України.