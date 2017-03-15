Важно обеспечить независимый аудит НАБУ - Х.Мингарелли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава представительства Европейского союза Хьюго Мингарелли подчеркнул важность проведения аудита Национального антикоррупционного бюро независимыми экспертами. Об этом говорится в сообщении посольства ЕС в Украине на странице в Facebook, передает УНН.
"НАБУ проводит хорошую работу в борьбе с коррупцией в стране. Очень важно, чтобы запланированный аудит НАБУ проводился независимыми профессионалами, которые были выбраны в соответствии с установленными прозрачными процедурами. Тем более, Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады Украины уже в декабря 2016 года рекомендовал независимого эксперта для проведения аудита НАБУ", - цитирует представительство заявление Х.Мингарелли.
Как сообщал УНН, Европейский Союз будет поддерживать законодательные инициативы, необходимые для эффективной работы Национального антикоррупционного бюро Украины.