Важкопораненого бійця АТО успішно прооперували у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Дніпрі успішно прооперували важкопораненого бійця АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН.
“Операція пройшла успішно. Рома сьогодні переведений на самостійне дихання, реагує на питання”, — повідомила Т.Губа.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли Мар’їнку із 82-міліметрових мінометів, під вогонь потрапили околиці населеного пункту та поранені місцеві жителі. Про це повідомила українська сторона СЦКК.