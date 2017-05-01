Важкопораненого бійця АТО успішно прооперували у Дніпрі

“Операція пройшла успішно. Рома сьогодні переведений на самостійне дихання, реагує на питання”, — повідомила Т.Губа.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли Мар’їнку із 82-міліметрових мінометів, під вогонь потрапили околиці населеного пункту та поранені місцеві жителі. Про це повідомила українська сторона СЦКК.