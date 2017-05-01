Тяжело раненного бойца АТО успешно прооперировали в Днепре

“Операция прошла успешно. Рома сегодня переведен на самостоятельное дыхание, реагирует на вопросы”, — сообщила Т.Губа.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли Марьинку с 82-миллиметровых минометов, под огонь попали окраины населенного пункта и ранены местные жители. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.