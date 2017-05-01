Тяжело раненного бойца АТО успешно прооперировали в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Днепре успешно прооперировали тяжело раненного бойца АТО. Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает УНН.
“Операция прошла успешно. Рома сегодня переведен на самостоятельное дыхание, реагирует на вопросы”, — сообщила Т.Губа.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли Марьинку с 82-миллиметровых минометов, под огонь попали окраины населенного пункта и ранены местные жители. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.