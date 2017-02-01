Ватикан стурбований антиміграційним указом Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ватикан стурбований рішенням президента США Дональда Трампа заборонити в’їзд у країну громадянам семи держав з мусульманським населенням. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
“Звичайно, є занепокоєння, тому що ми посланці іншої культури, яка є відкритою... Франциск, по суті, наполягає на можливості інтеграції тих, хто прибуває в наших суспільствах і культурах ”, - сказав заступник секретаря Ватикану архієпископ Анджело Беччуі.
Також видання зазначає, що деякі католицькі лідери в Сполучених Штатах критикують урядове розпорядження Дональда Трампа.
Американський кардинал Блейз Джозеф Супич заявив у неділю що такий указ це темний момент в історії США.
“Це суперечить як католицьким так і американським цінностям”, — додав він.
Як повідомляв УНН, колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт, назвала план президента США Дональда Трампа “антиамериканським”.
Нагадаємо, указ Д.Трампа, підписаний 27 січня, забороняє в’їзд в США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Рішення поширюється і на власників грін-карт. Він також призупиняє на 120 днів прийом біженців в країну і, як підкреслюється в документі, покликаний “захистити американський народ від терористичних атак, скоєних іноземними громадянами”.