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Ватикан обеспокоен антимиграционным указом Д.Трампа

Ватикан обеспокоен антимиграционным указом Д.Трампа

Киев • УНН

 • 8879 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Ватикан обеспокоен решением президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну гражданам семи государств с мусульманским населением. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Конечно, есть беспокойство, потому что мы посланцы другой культуры, которая является открытой... Франциск, по сути, настаивает на возможности интеграции прибывающих в наших обществах и культурах", - сказал заместитель секретаря Ватикана архиепископ Анджело Беччуи.

Также издание отмечает, что некоторые католические лидеры в Соединенных Штатах критикуют правительственное распоряжение Дональда Трампа.

Американский кардинал Блейз Джозеф Супич заявил в воскресенье, что такой указ это темный момент в истории США.

"Это противоречит как католическим, так и американским ценностям", - добавил он.

Как сообщал УНН, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала план президента США Дональда Трампа "антиамериканским".

Напомним, указ Д.Трампа, подписанный 27 января, запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Решение распространяется и на владельцев грин-карт. Он также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершенных иностранными гражданами".

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