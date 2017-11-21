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Ватажок "ЛНР" Плотницький втік у Росію

Ватажок "ЛНР" Плотницький втік у Росію

Київ • УНН

 • 20489 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький втік у Росію. Про це на своїй сторінці в Facebook речник МВС Артем Шевченко, передає УНН.

"За даними моїх джерел ватажок луганських терористів Ігор "Плотва" Плотницький втік у Росію. Павуки у банці продовжують жерти одне одного",- написав він

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Також А.Шевченко нагадав, що "першого ватажка луганських бойовиків Болотова не врятувала втеча у Москву і відхід від справ у ОРДЛО - 27 січня цього року він раптово там і помер від "сердцевої недостатності", попивши кави".

"Всі вони там будуть, сволоти" - резюмував він

Нагадаємо, у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди без розпізнавальних знаків.

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