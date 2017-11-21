Главарь "ЛНР" Плотницкий бежал в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий бежал в Россию. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, передает УНН.
"По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", - написал он
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Также А.Шевченко напомнил, что "первого главаря луганских боевиков Болотова не спасло бегство в Москву и отход от дел в ОРДЛО - 27 января этого года он внезапно там и умер от "сердечного недостаточности", попив кофе".
"Все они там будут, сволочи", - резюмировал он
Напомним, в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди без опознавательных знаков.