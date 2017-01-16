Ватажки "ЛНР" і "ДНР" прибули до окупованого Криму - ЗМІ

“Нам дуже важливо, що в період проведення заходів Переяславської ради братські нам республіки перебувають тут, і ми тим самим хочемо показати наш нерозривний духовний зв’язок, що кримчани співпереживають за все, що відбувається на Донбасі”, — сказав А.Козенко, якого цитує видання.

Як пише ЗМІ, очікується, що в рамках візиту очікуються спільна прес-конференція, мітинг біля пам’ятника Богдану Хмельницькому і участь у форумі “З Росією навіки”.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.