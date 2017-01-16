Главари "ЛНР" и "ДНР" прибыли в оккупированный Крым - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Главари самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий приехали в оккупированный Крым с визитом. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславской рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают всему, что происходит на Донбассе", - сказал А.Козенко, которого цитирует издание.
Как пишет СМИ, ожидается, что в рамках визита ожидаются совместная пресс-конференция, митинг возле памятника Богдану Хмельницкому и участие в форуме "С Россией навеки".
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.