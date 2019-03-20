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Ватажки бойовиків, головний байкер РФ та науковці: хто потрапив до "чорного списку" РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні Президент України увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Власне, санкції було запроваджено щодо 848 фізичних осіб. Повний перелік осіб у “чорному списку” РНБО можна знайти на сайті Презиента, передає УНН.

Ватажки бойовиків, головний байкер РФ та науковці: хто потрапив до "чорного списку" РНБО

Розпочинається список з осіб, переважно — громадян РФ, які, ймовірно, були причетними до будівництва Керченського мосту.

Серед них — співробітники російської академії наук, археологи, доценти та інші науковці. За підрахунками УНН, таких — 23 особи.

Особи, що в переліку значаться від номера 24 до номера 35, не мають окремих приписів щодо виду їхньої діяльності.

А от вже з 36 номеру починаються так звані “спостерігачі”, що брали участь у спостереженні за так званими “виборами” в ОРДЛО 11 листопада 2018 року. Таких у списку — 41 особа (до номера 77), більшість — іноземці.

Далі — організатори цих псевдовиборів (очільник “Центральної виборчої комісії Л/ДНР” тощо), у списку з 78 по 92 номер. З 93 по 385 — співробітники “дільничних виборчих комісій” та “територіальних виборчих комісій” бойовиків.

З 386 по 465 номер — відповідальні за затримання українських катерів в Керчі, в основному — службовці Чорноморського Флоту РФ та ФСБ.

До списку також потрапив (№ 466) суддя “Київського районного суду” в окупованому Сімферополі, Михайло Бєлоусов, який виносив вирок українським морякам.

Далі по списку — два заступники голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ і один член Вищої ради Всеросійської політичної партії “Єдина Росія”.

Нижче по списку — 13 депутатів Державної Думи Федеральних Зборів РФ VII скликання, членів фракції ЛДПР (з 470 по 483) і 205 депутатів Державної Думи, Федеральних Зборів РФ від фракції Всеросійська політична партія “Єдина Росія” (з 484 по 489, 491 по 689 номер).

Далі у списку, але не надто впорядковано, так зване “керівництво” самопроголошених ЛНР і ДНР.

Серед них можна виділити № 679 ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, і № 740 - ватажка “ДНР" Дениса Пушиліна.

До списку потрапили також 6 представників місцевих “ЗМІ” ОРДЛО (734-739).

Під "щасливим" номером 741 — громадянин РФ Сергій Аксьонов, так званий “глава республіки” Крим.

У переліку значаться також директор Федеральної служби РФ по контролю за обігом наркотиків, помічник депутата Державної Думи Федеральних Зборів РФ Євгеній Фьодоров, два члени керівництва банків “Росія”, голова правління “Собинбанк”, директор Федеральної служби охорони та керівник Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ в “Республіці Крим”.

У список потрапили і ( з 763 по 768 номер) заступник генерального директора АО “АБР Менеджмент”, Голова Правління ФК “ИФД Капиталь”, виконавчий директор АНО “Інститут ОДКБ”, генеральний директор ООО “Конкорд менеджмент и консалтинг”, співробітник приватного підприємства “ДЖУЛ МАРІН”, засновник та генеральний директор ООО “Русская Стрелковая Компания”.

Крім того, під санкції РНБО потрапив директор концерну “Калашников” по розвитку бізнесу на Ближньому Сході Вахтанг Карамян (№ 769), директор з питань експорту на АТ “Концерн Калашнікова” Олександр Омельченко (№ 775), та менеджер по розвитку бізнесу концерну “Калашников” Андрій Балютін (№ 779).

Україна застосувала санкції і щодо генерального директорв державної корпорації “Ростех” Сергія Чемезова (№ 780), та головного виконавчого директора ПАО “НК “Роснефть” Ігора Сєчіна (№ 783).

785-й у списку голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, 800-й — помічник президента РФ Владислав Сурков.

З цікавого у списку ще можна виділити підсанкційного відтепер Олександра Залдостанова, який є президентом російського мотоклубу “Нічні вовки”, президентом некомерційної організації “Асоціація байкерів” та генеральним директором клубу “Байк-центр”.

З 816 і майже до кінця списку значаться іноземці, що, в більшості, здійснили незаконний візит до окупованого Криму або сприяли візиту туди інших іноземних чиновників.

Всього УНН нарахував у списку 75 іноземців, причому принаймні 52 з них — громадяни ЄС і щонайменше 3 — громадяни США.

Як повідомляв УНН, на сайті Глави держави оприлюднено перелік 294 юридичних осіб Російської Федерації, проти яких було запроваджено санкції.

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