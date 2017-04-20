ВАСУ залишив без розгляду позов екс-генпрокурора В.Шокіна про скасування його звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вищий адміністративний суд України залишив без розгляду позов екс-генерального прокурора Віктора Шокіна до Верховної Ради України та Президента України щодо його звільнення з посади, передає кореспондент УНН.
Під час засідання колегія суддів відмовила представникам В.Шокіна у поновленні строків звернення до суду. З таким клопотанням до суду звернулися представники позивача.
Таким чином, колегія суддів ВАСУ залишила позов В.Шокіна без розгляду.
Крім того, під час засідання головуючий суддя Валентин Мороз повідомив, що до суду надійшли клопотання не від учасників процесу про їхній вступ у справу з самостійними вимогами на предмет спору в адміністративній справі за позовом В.Шокіна до Президента України.
Громадянин Олег Ананченко подав позов до В.Шокіна щодо його незаконної бездіяльності та нереагування ним на загрози національній безпеці України щодо порушення народними депутатами та суддями КСУ норм Конституції України.
З аналогічним позовом до ВР звернувся громадянин Геннадій Волошин, а до Президента України — громадянин Іван Діденко.
Громадянин Приходько подав три окремих позови до В.Шокіна, Президента України та ВРУ.
Зокрема в позовах третіх осіб мова йде про кнопкодавство народних депутатів на засіданні парламенту 29 березня 2016 року, під час якого було звільнено В.Шокіна з посади Генерального прокурора України.
Колегія суду в задоволенні клопотання відмовила.
Варто зазначити, В.Шокін не з’явився на засідання суду, прийшли лише його представники.