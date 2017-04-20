ВАСУ оставил без рассмотрения иск экс-генпрокурора В.Шокина об отмене его увольнения

Во время заседания коллегия судей отказала представителям В.Шокина в восстановлении сроков обращения в суд. С таким ходатайством в суд обратились представители истца.

Таким образом, коллегия судей ВАСУ оставила иск В.Шокина без рассмотрения.

Кроме того, во время заседания председательствующий судья Валентин Мороз сообщил, что в суд поступили запросы не от участников процесса об их вступлении в дело с самостоятельными требованиями на предмет спора в административном деле по иску В.Шокина к Президенту Украины.

Гражданин Олег Ананченко подал иск к В.Шокину относительно его незаконной бездеятельности и нереагирования им на угрозы национальной безопасности Украины относительно возбуждения народными депутатами и судьями КСУ норм Конституции Украины.

С аналогичным иском к ВР обратился гражданин Геннадий Волошин, а к Президенту Украины - гражданин Иван Диденко.

Гражданин Приходько подал три отдельных иска к В.Шокинк, Президентк Украины и ВРУ.

В частности в исках третьих лиц речь идет о кнопкодавстве народных депутатов на заседании парламента 29 марта 2016 года, во время которого был освобожден В.Шокин от должности Генерального прокурора Украины.

Коллегия суда в удовлетворении ходатайства отказала.

Стоит отметить, В.Шокин не явился на заседание суда, пришли только его представители.