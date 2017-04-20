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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38137 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101612 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154993 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115828 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112342 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ВАСУ оставил без рассмотрения иск экс-генпрокурора В.Шокина об отмене его увольнения

ВАСУ оставил без рассмотрения иск экс-генпрокурора В.Шокина об отмене его увольнения

Киев  •  УНН

 • 13940 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Высший административный суд Украины оставил без рассмотрения иск экс-генерального прокурора Виктора Шокина к Верховной Раде Украины и Президенту Украины о его увольнении с должности, передает корреспондент УНН.

Во время заседания коллегия судей отказала представителям В.Шокина в восстановлении сроков обращения в суд. С таким ходатайством в суд обратились представители истца.

Таким образом, коллегия судей ВАСУ оставила иск В.Шокина без рассмотрения.

Кроме того, во время заседания председательствующий судья Валентин Мороз сообщил, что в суд поступили запросы не от участников процесса об их вступлении в дело с самостоятельными требованиями на предмет спора в административном деле по иску В.Шокина к Президенту Украины.

Гражданин Олег Ананченко подал иск к В.Шокину относительно его незаконной бездеятельности и нереагирования им на угрозы национальной безопасности Украины относительно возбуждения народными депутатами и судьями КСУ норм Конституции Украины.

С аналогичным иском к ВР обратился гражданин Геннадий Волошин, а к Президенту Украины - гражданин Иван Диденко.

Гражданин Приходько подал три отдельных иска к В.Шокинк, Президентк Украины и ВРУ.

В частности в исках третьих лиц речь идет о кнопкодавстве народных депутатов на заседании парламента 29 марта 2016 года, во время которого был освобожден В.Шокин от должности Генерального прокурора Украины.

Коллегия суда в удовлетворении ходатайства отказала.

Стоит отметить, В.Шокин не явился на заседание суда, пришли только его представители.

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