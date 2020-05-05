Василь Горбаль претендує на посаду голови Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишній голова Львівської обласної державної адміністрації, екснардеп Василь Горбаль претендує на посаду голови Державної аудиторської служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані його декларації, розміщеної на сайті НАЗК.
Так, Горбаль претендує на посаду голови державної аудиторської служби України. За даними декларації він одружений, має дві квартири у столиці, зареєстровані на дружину та кілька земельних ділянок, ціна однієї досягає 505 тис. грн. Також він задекларував три годинника та витвір мистецтва. Окрім того, він володіє двома автівками, зокрема, автомобілем Skoda вартістю у понад 1,2 млн грн.
За основним місцем роботи він отримав 95,5 тис. грн зарплати, також отримав понад 1,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності та понад 10 млн грн подарунку у негрошовій формі. На рахунках у банках має понад 1,7 млн грн.
Як відомо, Василь Горбаль у 2007-21010 роках був народним депутатом Партії регіонів, а з квітня по грудень 2010 року очолював Львівську ОДА.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суду розгляне по суті справу стосовно ексголови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації.