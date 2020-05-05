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Василий Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы

Киев • УНН

 • 14802 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывший председатель Львовской областной государственной администрации, экс-нардеп Василий Горбаль претендует на должность главы Государственной аудиторской службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные его декларации, размещенной на сайте НАПК.

Василий Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы

Так, Горбаль претендует на должность главы государственной аудиторской службы Украины. По данным декларации он женат, имеет две квартиры в столице, зарегистрированные на жену и несколько земельных участков, цена одной достигает 505 тыс. грн. Также он задекларировал три пары часов и произведение искусства. Кроме того, он обладает двумя автомобилями, в частности, автомобилем Skoda стоимостью более 1,2 млн грн.

По основному месту работы он получил 95,5 тыс. грн зарплаты, также получил более 1,4 млн грн дохода от предпринимательской деятельности и более 10 млн грн подарка в неденежной форме. На счетах в банках имеет более 1,7 млн грн.

Как известно, Василий Горбаль в 2007-21010 годах был народным депутатом Партии регионов, а с апреля по декабрь 2010 года возглавлял Львовскую ОГА.

Напомним, Высший антикоррупционный суд рассмотрит по существу дело в отношении экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, обвиняемой в декларировании недостоверной информации.

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