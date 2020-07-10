Вашингтон заборонив Pakistan Airlines літати у США: 262 з 850 пілотів мають підроблені ліцензії

Відзначається, що спеціальний дозвіл на польоти для “Міжнародних авіаліній Пакистану” було відкликано 1 липня. Таке рішення було прийнято після того, як 25 травня міністр цивільної авіації Пакистану Гулам Сарвар Хан заявив в нижній палаті парламенту, що 262 з 850 пілотів в країні мають фальшиві або куплені за гроші дипломи про льотну кваліфікацію. Керівництву національного авіаперевізника, а також авіакомпаніям Airblue і SereneAir була дана вказівку усунути від польотів і провести службове розслідування щодо 160 пілотів, походження льотних ліцензій яких викликало підозри.

У свою чергу представник пакистанського авіаперевізника, як передає телеканал Geo TV, підтвердив заборону влади США для компанії на польоти в країну і вказав, що її співробітники зроблять все можливе для вирішення проблем, що викликають стурбованість американської сторони. Зокрема, він зазначив, що заходи з подолання проблеми з фальшивими ліцензіями пілотів продовжують вживатися.

Приводом для перевірок в авіаційній галузі Пакистану послужили результати розслідування обставин катастрофи 22 травня в Карачі авіалайнера Airbus A320 компанії “Міжнародні авіалінії Пакистану”. Як було встановлено, основною причиною трагедії, яка призвела до загибелі 97 осіб, послужив людський фактор: пілоти літака під час польоту були захоплені розмовами про коронавірус.