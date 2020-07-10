Вашингтон запретил Pakistan Airlines летать в США: 262 из 850 пилотов имеют поддельные лицензии

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Киев  •  УНН

 • 10943 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство транспорта США отозвало разрешение авиакомпании “Международные авиалинии Пакистана” на совершение рейсов в США в связи с выраженными американским Федеральным авиационным управлением (ФАУ) опасениями из-за возможного допуска к полетам пилотов с поддельными лицензиями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ведомство, пишет УНН.

Отмечается, что специальное разрешение на полеты для “Международных авиалиний Пакистана” было отозвано 1 июля. Такое решение было принято после того, как 25 мая министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в нижней палате парламента, что 262 из 850 пилотов в стране имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации. Руководству национального авиаперевозчика, а также авиакомпаниям Airblue и SereneAir было дано указание отстранить от полетов и провести служебное расследование в отношении 160 пилотов, происхождение летных лицензий которых вызвало подозрения.

В свою очередь представитель пакистанского авиаперевозчика, как передает телеканал Geo TV, подтвердил запрет властей США для компании на полеты в страну и указал, что ее сотрудники сделают все возможное для решения проблем, вызывающих обеспокоенность американской стороны. В частности, он отметил, что меры по преодолению проблемы с фальшивыми лицензиями пилотов продолжают приниматься.

Поводом для проверок в авиационной отрасли Пакистана послужили результаты расследования обстоятельств катастрофы 22 мая в Карачи авиалайнера Airbus A320 компании “Международные авиалинии Пакистана”. Как было установлено, основной причиной трагедии, которая привела к гибели 97 человек, послужил человеческий фактор: пилоты самолета во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.

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