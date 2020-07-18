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Вашингтон схвалив продаж Києву 16 патрульних катерів: шість вже готують для України

Київ • УНН

 • 32074 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Шість катерів вже готуються для України в межах безпекової допомоги США. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС ЗСУ, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну”, - написав Кулеба.

За його словами, Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

“Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні Сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - додав Кулеба.

Як повідомляли раніше в МЗС, рішення Державного департаменту США щодо можливої закупівлі до 16 сучасних патрульних катерів Mk VI для Військово-морських сил ЗСУ демонструє рівень довіри і партнерства між Україною і США.

Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. 2/3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

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