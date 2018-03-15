Вашингтон розширив санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вашингтон розширив санкції проти Москви через кібервтручання у президентські вибори США у 2016 році, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну США.
В списку санкцій потрапили особи і компанії, звинувачені Вашингтоном у втручанні в американські вибори.
США внесли в РФ 19 фізичних осіб у тому числі 13 — зі списку звинувачень Мюллера та одну організацію.
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Зокрема, під санкції потрапили особи, проти яких раніше були висунуті звинувачення у “втручанні” у вибори в США: Михайло Бурчик, Михайло Бистров, Олександра Крилова, Анна Богачева, Марія Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насімі Огли Асланов, Вадим Подкопаев, Гліб Васильченко, Ірина Каверзін, Сергій Полозов і Володимир Венков.
У зазначений список потрапила також російська компанія “Агентство інтернет-досліджень” і бізнесмен Євген Пригожин. Крім того, в список потрапили Сергій Афанасьєв і Григорій Молчанов.