Вашингтон расширил санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Вашингтон расширил санкции против Москвы из-за кибервмешательства в президентские выборы США в 2016 году, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина США.
В список санкций попали лица и компании, обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы.
США внесли в РФ 19 физических лиц в том числе 13 — из списка обвинений Мюллера и одну организацию.
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Под санкции попали граждане, которых обвиняли во “вмешательстве” в американские выборы: Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Сергей Полозов и Владимир Венков.
В указанный список попала также российская компания “Агентство интернет-исследований” и бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме того, в списке оказались Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.