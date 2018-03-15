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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42099 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46828 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Вашингтон расширил санкции против РФ

Вашингтон расширил санкции против РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Вашингтон расширил санкции против Москвы из-за кибервмешательства в президентские выборы США в 2016 году, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина США.

В список санкций попали лица и компании, обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы.

США внесли в РФ 19 физических лиц в том числе 13 — из списка обвинений Мюллера и одну организацию.

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Под санкции попали граждане, которых обвиняли во “вмешательстве” в американские выборы: Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Сергей Полозов и Владимир Венков.

В указанный список попала также российская компания “Агентство интернет-исследований” и бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме того, в списке оказались Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.

 

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