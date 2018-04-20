Вашингтон не знає, якими даними Ірак поділився з РФ, Іраном та Сирією на зустрічі в Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сполучені Штати не знають, якими саме даними поділився Ірак з Іраном, РФ та офіційним Дамаском під час зустрічі представників збройних сил і спецслужб чотирьох держав у Багдаді, присвяченої боротьбі з тероризмом. Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Я точно не знаю, чим із ними поділився Ірак. Ірак та інші держави мають повне право зустрічатися і проводити такого роду зустрічі”, — повідомила Нойєрт, відповідаючи на питання про те, як Вашингтон ставиться до проведення даних консультацій.
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Інформаційно-координаційний центр у Багдаді був створений у жовтні 2015 року. У його роботі беруть участь Росія, Ірак, Сирія і Іран. Метою роботи центру є координація та обмін інформацією з питань, що належать до врегулювання ситуації в Сирії.
Раніше Agence France-Presse з посиланням на Міністерство оборони Ірану повідомило, що зазначена зустріч відбулася 19 квітня в Багдаді, де діє інформаційно-координаційний центр цих чотирьох країн.
Нагадаємо, Іракські повітряні удари по позиціях “Ісламської держави” в Сирії у четвер були проведені в координації з урядом Сирії з боку президента Башара Асада. Іракські авіаційні сили використовували для атаки реактивні літаки F16.