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Вашингтон не знает, какими данными Ирак поделился с РФ, Ираном и Сирией на встрече в Багдаде

Киев • УНН

 • 8678 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Соединенные Штаты не знают, какими именно данными поделился Ирак с Ираном, РФ и официальным Дамаском во время встречи представителей вооруженных сил и спецслужб четырех государств в Багдаде, посвященной борьбе с терроризмом. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов, передает УНН.

Вашингтон не знает, какими данными Ирак поделился с РФ, Ираном и Сирией на встрече в Багдаде

“Я точно не знаю, чем с ними поделился Ирак. Ирак и другие государства имеют полное право встречаться и проводить такого рода встречи”, — сообщила Нойерт, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон относится к проведению данных консультаций.

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Информационно-координационный центр в Багдаде был создан в октябре 2015 года. В его работе принимают участие Россия, Ирак, Сирия и Иран. Целью работы центра является координация и обмен информацией по вопросам, относящимся к урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Министерство обороны Ирана сообщило, что указанная встреча состоялась 19 апреля в Багдаде, где действует информационно-координационный центр этих четырех стран.

Напомним, Иракские воздушные удары по позициям “Исламского государства” в Сирии в четверг были проведены в координации с правительством Сирии со стороны президента Башара Асада. Иракские авиационные силы использовали для атаки реактивные самолеты F16.

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