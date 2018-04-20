Вашингтон не знает, какими данными Ирак поделился с РФ, Ираном и Сирией на встрече в Багдаде

“Я точно не знаю, чем с ними поделился Ирак. Ирак и другие государства имеют полное право встречаться и проводить такого рода встречи”, — сообщила Нойерт, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон относится к проведению данных консультаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдеп США заявил о попытках России и Сирии “зачистить” место химатаки в Думе

Информационно-координационный центр в Багдаде был создан в октябре 2015 года. В его работе принимают участие Россия, Ирак, Сирия и Иран. Целью работы центра является координация и обмен информацией по вопросам, относящимся к урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Министерство обороны Ирана сообщило, что указанная встреча состоялась 19 апреля в Багдаде, где действует информационно-координационный центр этих четырех стран.

Напомним, Иракские воздушные удары по позициям “Исламского государства” в Сирии в четверг были проведены в координации с правительством Сирии со стороны президента Башара Асада. Иракские авиационные силы использовали для атаки реактивные самолеты F16.