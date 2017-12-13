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Ващиковський: Європа має кинути виклик наслідкам агресії РФ

Ващиковський: Європа має кинути виклик наслідкам агресії РФ

Київ • УНН

 • 9488 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейський Союз стоїть перед викликом збереження єдності європейської політики безпеки. Про це написав у статті міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Очільник польської дипломатії вважає, що Європа “має два стратегічні завдання, пов’язані з її найближчими сусідами”.

“По-перше, вона повинна кинути виклик наслідкам агресивної російської політики, що відповідальна за продовження неврегульованих, заморожених конфліктів, зокрема в Молдові та Грузії, за агресію в Україні, а передусім за руйнування єдності європейських країн”, - написав В.Ващиковський.

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“Другим головним завданням для безпеки цілого континенту є ситуація на півдні”, - додав голова МЗС Польщі, наголошуючи, зокрема, на терористичній загрозі у зв’язку з ісламським екстремізмом та масовою міграцією, що “похитнули основи ЄС”.

На думку польського міністра, “одним з найбільших завдань європейців є збереження європейської політики безпеки та уникнення поділу, що в майбутньому може мати катастрофічні наслідки”.

В.Ващиковський зауважив, що “усі держави нашого континенту погоджуються, що основою європейської безпеки є засади ОБСЄ”.

“Важко уявити мир та міжнародну довіру без справжнього повернення до них”, - вказав він.

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На його думку, для повернення справжнього діалогу про архітектуру європейської безпеки потрібно думати про колективний захист НАТО. На його погляд “європейська безпека на сході має опиратися на повномасштабні оборонні можливості, зокрема на ядерне стримування”.

“Тому для НАТО немає альтернативи. Тільки союз завдяки США має необхідний військовий потенціал для гарантування безпеки нашої частини континенту”, - наголосив В.Ващиковський.

На думку польського міністра, “спільним знаменником для європейської активності на сході та на півдні є готовність збільшення витрат”. “Виділення на оборону 2% ВВП, як прийнято у НАТО, повинно стати головним завданням для усіх європейських країн, незалежно від того, чи є вони членами Альянсу, чи ні”, - наголосив В.Ващиковський.

Нагадаємо, новий прем'єр Польщі сформував уряд.

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