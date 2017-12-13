Ващиковский: Европа должна бросить вызов последствиям агрессии РФ

Глава польской дипломатии считает, что Европа "имеет две стратегические задачи, связанные с ее ближайшими соседями".

"Во-первых, она должна бросить вызов последствия агрессивной российской политики, ответственной за продолжение неурегулированных, замороженных конфликтов, в частности в Молдове и Грузии, за агрессию в Украине, а прежде всего за разрушение единства европейских стран", - написал В.Ващиковский.

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"Вторым главным заданием для безопасности целого континента является ситуация на юге", - добавил глава МИД Польши, подчеркивая, в частности, террористическую угрозу в связи с исламским экстремизмом и массовой миграцией, что "пошатнули основы ЕС".

По мнению польского министра, "одной из крупнейших задач европейцев является сохранение европейской политики безопасности и избежаниt разделения, что в будущем может иметь катастрофические последствия".

В.Ващиковский отметил, что "все государства нашего континента соглашаются, что основой европейской безопасности является основы ОБСЕ".

"Трудно представить мир и международное доверие без настоящего возвращения к ним", - отметил он.

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По его мнению, для возвращения настоящего диалога об архитектуре европейской безопасности нужно думать о коллективной защите НАТО. На его взгляд "европейская безопасность на востоке должна опираться на полномасштабные оборонительные возможности, в частности на ядерное сдерживание".

"Поэтому для НАТО нет альтернативы. Только союз благодаря США имеет необходимый военный потенциал для обеспечения безопасности нашей части континента", - подчеркнул В.Ващиковский.

По мнению польского министра, "общим знаменателем для европейской активности на востоке и на юге является готовность к увеличению расходов". "Выделение на оборону 2% ВВП, как принято в НАТО, должно стать главной задачей для всех европейских стран, независимо от того, являются ли они членами Альянса, или нет", - подчеркнул В.Ващиковский.

Напомним, новый премьер Польши сформировал правительство.